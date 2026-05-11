Rock Day Americana ganha adesão de parceiro no Conexão Cultura

A empresa Gran VIC, do grupo VIC Engenharia, especializada em construção e incorporação, aderiu ao programa Conexão Cultura 2026 na categoria Parceiro da realização do Rock Day Americana, evento que integra o Calendário Cultural do município e será realizado nos dias 3 e 4 de julho, no CCL (Centro de Cultura e Lazer).

A parceria foi firmada por meio do Programa Conexão Cultura, iniciativa criada pela Prefeitura de Americana para incentivar a produção cultural local com apoio da iniciativa privada. A homologação do patrocínio foi publicada no Diário Oficial do Município desta terça-feira (5) e está disponível no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br).

O edital de chamamento público do programa segue aberto para novas empresas interessadas em apoiar os eventos culturais promovidos na cidade.

“O Calendário Cultural de 2026 está repleto de atrações, para todos os gostos. A parceria entre o governo municipal e a sociedade civil para a realização dos eventos listados na programação de Americana é fundamental e enriquece a Cultura em nossa cidade. Agradeço ao grupo VIC Engenharia por apoiar o Conexão Cultura”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

A FAM (Faculdade de Americana) também participa do Conexão Cultura 2026 com presença em cinco eventos do calendário: Rota Cervejeira, Celebra Americana, Rock Day Americana, Roteiro Gastronômico e EnCantos e Luzes de Natal.

Calendário Cultural 2026

Após a realização do Americana, Café & Viola, em março, e da Rota Cervejeira, em abril, a programação cultural segue com o Celebra Americana, marcado para os dias 22 e 23 de maio, no CCL.

O evento será realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e pelo Governo do Estado de São Paulo, via Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, em parceria com a Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA). A programação contará com shows da cantora Cassiane, da banda Morada e apresentações de artistas gospel locais.

Nos dias 3 e 4 de julho, o município promove a 4ª edição do Rock Day Americana, também no CCL, com shows das bandas Paralamas do Sucesso, CPM 22 e Raimundos.

Em comemoração aos 151 anos de Americana, celebrados em 27 de agosto, o Roteiro Gastronômico 2026 será realizado entre os dias 28 e 30 de agosto, na Avenida Antônio Pinto Duarte, na região do Portal de entrada da cidade.

Estão confirmadas apresentações de Zeca Baleiro, Elba Ramalho, Edson & Hudson, Felipe Delafiori, Heron & Gustavo, Turma do Pagode, Pagode do Rennan e Samba d’Aninha. O evento terá realização conjunta da Prefeitura, do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e da APAA, além do Governo Federal, via Ministério do Turismo.

O Calendário Cultural 2026 será encerrado em dezembro com a programação “EnCantos e Luzes de Natal”, no Centro da cidade. O evento contará com show da Fraternidade São João Paulo II, no dia 11.

Todos os grandes eventos têm entrada solidária em prol do Fundo Social de Solidariedade.

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