A 3ª edição da Rota Cervejeira de Americana, realizada nos dias 23, 24 e 25 de maio no Centro de Cultura e Lazer (CCL), consolidou-se como um dos maiores eventos do calendário da cidade, atraindo um público rotativo de 10 mil pessoas neste domingo e reunindo mais de 29 mil em três dias de muita música, gastronomia e cultura.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Com organização da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Polo Cervejeiro da RMC (Região Metropolitana de Campinas), o evento reuniu dez cervejarias artesanais de Americana e região, dez bandas dos mais diversos estilos e uma praça de alimentação com 12 estabelecimentos, proporcionando três dias de diversão e batendo recorde de público.

“A 3ª Rota Cervejeira de Americana foi um exemplo de sucesso na combinação de cultura, gastronomia e diversão para toda a família. Superamos as expectativas de público, o que demonstra o interesse do americanense pelas atividades artísticas de nossa cidade. Agradeço a todos os parceiros, cervejarias, artistas e, principalmente, a quem veio e prestigiou o evento com tanto entusiasmo. Isso nos estimula a investir cada vez mais em iniciativas que movimentam Americana e trazem alegria para as famílias. Viva Americana e seus 150 anos”, disse o prefeito Chico Sardelli.

A entrada solidária, mediante doação de sabonete líquido infantil para o Fundo Social de Solidariedade, demonstrou o engajamento da comunidade. O evento, que em 2024 atraiu 18 mil pessoas, superou as expectativas neste ano, confirmando o crescimento do festival.

“A Rota Cervejeira de Americana foi um sucesso em todos os aspectos: cultural, turístico e social. Além de movimentar a economia local, o evento fortaleceu o espírito de comunidade. O prefeito Chico e eu ficamos muito felizes em ver o CCL vibrante, com as cervejarias artesanais da nossa região mostrando sua qualidade, as bandas animando o público e a praça de alimentação oferecendo opções para todos os gostos”, declarou o vice-prefeito Odir Demarchi.

O secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini, também celebrou os resultados: “A administração Chico Sardelli e Odir Demarchi trabalhou para oferecer um evento seguro, acolhedor e com opções para todos os gostos. O público respondeu com grande participação, reforçando a importância da Rota Cervejeira para nossa cultura, para a economia e para o turismo locais. Podem ter certeza de que a Rota Cervejeira segue com atenção especial da Secretaria de Cultura e Turismo, para apoiar ainda mais artistas e produtores de nossa região”, garantiu.

O último dia de evento também registrou a presença do vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches, de vereadores e dos secretários de Americana Diego Guidolin (Planejamento), Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação) e Márcio Leal (Esportes).

Diversidade gastronômica e musical na rota

Os visitantes puderam degustar mais de 60 tipos de cervejas, incluindo opções sem álcool e uma edição especial criada pelas cervejarias locais em comemoração aos 150 anos de Americana. As marcas participantes foram: Kalango Cervejaria, Seven Hands, Marés Cervejaria Artesanal e HopBeer – todas de Americana – e Barossa, St. Kitts, Gravetos, Maali, Tábuas e Seo Carneiro, representando Campinas, Valinhos e Holambra.

A praça de alimentação ofereceu o melhor da comida de rua com Buenos Burguer, Brasa Burguer, Poko Loko Pastel, Buenos Dog, Leprechaun Pub Irlanda, Padaria Dona Vitória, Pasconitta Churros e Açaí, Viva Churrasco, Pizza Perucchi, Torresmo Gravetos, Fernando Crepe Suíço e Cadê meu Shake?.

Para completar, dez bandas de rock, blues e pop rock, além do DJ Vinny Blanco, animaram o palco profissional, equipado com telão de LED e iluminação de última geração. O evento também contou com área kids e exposição de artesanato da Feira Ameriart, valorizando os artesãos locais. Em três dias de evento, se apresentaram em um palco profissional as bandas S.A., Edhem, Louisiana Soul, Gramophone, Uppercut, Reloaded Metallica Cover, Belize e Bermudas, Paulo Gazela Blues e Banda, Folgatos Rockabilly e Artéria Rock.

A 3ª Rota Cervejeira teve produção da Bokme Produções!, apoio do Comtur (Conselho Municipal do Turismo) e da Região Turística Bem Viver e patrocínio da AVT Incorporadora, parceira na categoria Bronze do Programa Conexão Cultura, lançado em março pelo prefeito Chico Sardelli para fomentar a produção cultural em Americana, criando uma nova vitrine para artistas e eventos realizados no município, por meio de mecanismos de captação de recursos privados.

Mais notícias da cidade e região