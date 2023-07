Rotas Tchecas: Liberec & Hradec Kralové

Fome? Restaurante Pivovarske domy Endereço: Velké náměstí 26 https://restaurace.pivovarskedomy.cz/ Restaurante Na Statku Endereço: Pražská třída 29/146 https://www.restaurantnastatku.cz/ Tarde em Opono, uma pequena cidade a 10 km de Hradec Kralove para descoberta de seu castelo e sua história. Esta cidade representa um ponto importante na história e visitar eu castelo faz com que se entenda a importância da região para a República Tcheca. O Castelo de Opocno escreve a sua história desde o século XI. Através do desenvolvimento gradual, um castelo gótico e uma suntuosa residência renascentista, chegou às mãos dos Colloredo-Mansfelds, que o transformaram em uma confortável residência aristocrática usando as mais modernas conquistas tecnológicas do final do século XIX e início do século XX. O castelo preserva interiores históricos com ricas coleções, principalmente de armas e pinturas que contam a história da República Tcheca ao longo dos séculos, que podem ser visitadas na companhia de guias ou sozinho. Um parque inglês envolve o castelo, e oferece aos seus visitantes passeios românticos sob as copas das árvores, ao longo de lagoas com patos e cardumes, e ao longo de pontes de madeira com cascatas. Retorno a Hradek Kralove para jantar e pernoite.