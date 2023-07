Faustão vai pra Record? Veja novidades

Ele vai pra Record? O apresentador Fausto Silva, conhecido como Faustão

estaria perto de fechar uma nova parceria na TV aberta, desta vez, com a Record TV. Isso porque, segundo as primeiras informações ventiladas, os diretores da emissora de Edir Macedo estariam com um almoço marcado para este mês de julho na casa do comunicador.

Dessa forma, segundo informações de Alessandro Lo-Bianco para o ‘A Tarde é Sua’, da RedeTV!, os diretores da Record TV estariam com um almoço marcado para este mês na casa de Faustão e, o assunto, seria um projeto para que ele assuma um programa nas tardes de sábado, batendo de frente com Marcos Mion, da Globo.

Em suma, a ideia é colocar Faustão no horário de Marcos Mion, para que assim, ele possa recolocar a Record TV na liderança do Ibope, como já ocorreu anos atrás no horário. No entanto, após a informação vir à tona, nem a Record e muito menos a equipe de Fausto, se pronunciou sobre o assunto.

Por fim, ainda segundo Lo-Bianco, as primeiras informações são que ela possa assumir um programa nas tardes de sábado, mas muita coisa poderá ocorrer e, até quem sabe, ele assuma os domingos da emissora, já que o canal possui problemas internos com Rodrigo Faro.

