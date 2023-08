Bem acima da cidade erguem-se as ruínas do castelo Strallenberg com a alta torre cilíndrica chamada Trúba; com uma ponte de madeira, abre a vista fantástica dos arredores. Becos pitorescos o levarão ao assentamento abaixo do castelo e escadas em espiral levam do castelo à praça principal.

Há um museu de marionetes, o mini-zoológico Aqua Terra, o museu da Pré-história do famoso pintor Zdeněk Burian e o Museu dos Brinquedos. Em uma das cabanas de madeira da esquina, você encontrará um museu de cera (Panoptikum) com todos os tipos de figuras de cera, que o apresentarão aos personagens desta região, enquanto a cafeteria Perníkovka revelará os segredos da produção do pão de gengibre tradicional no local.

A praça também abriga a renovada cervejaria da cidade, onde a cerveja de levedura Trubač e outras especialidades são preparadas. Você pode saborear cervejas tradicionais e delícias culinárias, até provar por si mesmo os efeitos benéficos dos banhos de cerveja originais!

E se é amante de doces, aqui pode saborear uma especialidade tradicional e centenária. As famosas Orelhas de Stramberk. São biscoitos em forma de “orelhas humanas” recheados com diferentes cremes, segundo receitas ancestrais.

Segundo uma lenda, no ano de 1241 invasores orientais selvagens chegaram a Stramberk. Eles estavam destruindo tudo em todos os lugares e cortando as orelhas e as mãos dos habitantes locais. O povo de Štramberk foi salvo graças à fortificação que construíram rapidamente na colina Kotouč. Eles também conseguiram quebrar à noite a represa do lago próximo, e a água inundou o acampamento inimigo. Todos os tártaros morreram afogados e apenas alguns sacos de orelhas humanas permaneceram no acampamento. Para comemorar esta gloriosa vitória, os locais organizam uma grande romaria no dia da Assunção de Nossa Senhora, e preparam estes doces.