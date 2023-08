Surfista brasileiro em ascensão vence QS e sonha com elite

Surfista Edgard Groggia rumo a elite

Dono da primeira nota 10 na nova fase do Dream Tour e com uma nona colocação em etapa na divisão de acesso à elite do surf mundial, Edgard Groggia coroou a sua boa fase com um grande título. Na Bahia e diante de uma praia lotada, o brasileiro se tornou campeão do primeiro QS 3.000 da WSL South America, no último domingo (27), ao superar Mateus Herdy na decisão. Com isso, levou 3.000 pontos na largada e premiação de US$8.000.

“Um QS 3000 é muito importante pra mim. Comecei bem o Challenger Series esse ano (na Austrália), mas depois fiz três eventos ruins. Só que campeonato é assim e eu segui treinando bastante, principalmente mentalmente. Me sinto muito bem com minhas pranchas, estou surfando bem e estou muito feliz por ter ganhado esse campeonato aqui na Bahia”, afirma Groggia, atleta agenciado pela TheOne Management, que conquistou a sua primeira vitória em etapas do QS da WSL em solo brasileiro, visto que, a anterior foi no Equador, em 2021.

Para chegar até o lugar mais alto do pódio, Ed usou e abusou de aéreos bem encaixados. Na decisão, Herdy também tentou ir pelo mesmo caminho, mas Groggia conseguiu acertar uma série de manobras de backside, na esquerda, e depois uma direita, para alcançar a soma de 14,77 pontos. Mateus fechou a final com 11,77.

“Eu estou muito feliz, não só pela vitória, como também pelos pontos importantes no ranking. Eu competia aqui desde moleque, nos tempos de amador, então adoro esse lugar, essa energia. Estou junto com meus amigos, a Julia Santos, o Marquinhos Correa, o Alex Ribeiro e estou muito, muito feliz”, comenta Edgard Groggia. “Eu não fui pra etapa do QS 5000 (em Saquarema) porque estava focado 100% no Challenger Series, então essa aqui é muito importante, de 3.000 pontos. E ganhar do Mateus (Herdy), que só vinha tirando notas altas, foi incrível. A gente é muito amigo e pena que não vieram tantas ondas pra gente poder dar um show, mas estou muito feliz”, completa o atleta, ao site da WSL.

A próxima etapa do Circuito Banco do Brasil de Surf acontecerá em Maresias, no litoral norte de São Paulo, entre os dias 14 e 17 de setembro. Com relação ao Challenger Series, as próximas duas etapas vão acontecer em Outubro, sendo a primeira em Portugal e, depois, no Brasil.

