Estamos no período de estiagem, até setembro

caracterizado por falta de chuvas, a baixa umidade relativa do ar, quedas bruscas de temperatura, baixa vazão dos mananciais e o aumento de incêndios em área de cobertura vegetal. Com intuito de minimizar os efeitos previsíveis que acometem a região nesta época do ano, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste publicou o decreto 7.430 que dispõe sobre a “Operação Estiagem 2023” do Sistema Municipal de Defesa Civil e de outros órgãos, que segue até 30 de setembro.

Iniciada em maio, a “Operação Estiagem” segue com ações intensificadas de monitoramento, com vistorias em toda extensão do município, dando prioridade nas áreas rurais. O comitê gestor constituído por diversas secretariais municipais e o DAE (Departamento de Água e Esgoto) conta com o apoio do Corpo de Bombeiros.

Confira as orientações para o período da estiagem:

Incêndios e queimadas:

– Evite jogar cigarros ou fósforos acesos às margens das rodovias, especialmente de carros em movimento;

– Balões podem provocar acidentes, incêndios florestais e são um perigo para refinarias e indústrias químicas. Soltar balão é crime. Lei 9.605.98;

– Evite acender fogueiras e qualquer tipo de queimada;

– Quando a queimada for necessária para fins agrícolas (cana e algodão, regulamentadas por lei), avise seus vizinhos e a Polícia Ambiental, com dois dias de antecedência;

– Não faça queimadas próximo à rede elétrica;

– Nunca faça queimadas em dias quentes, secos ou com ventos fortes;

– Informe onde houver fumaça para o fogo ser combatido;

– Se avistar fumaça suspeita, avise imediatamente os órgãos competentes.

Cuidados com a saúde:

– Beba muita água, coma mais frutas e vegetais, a desidratação é um sério risco, principalmente para crianças e idosos;

– Evite objetos que acumulem poeira, como tapetes, cortinas e bichos de pelúcia;

– Evite ar-condicionado, pois resseca ainda mais o ar;

– Umedeça o ar de sua casa deixando toalhas úmidas em alguns cômodos;

– Limpe os olhos com algodão e água esterilizada para evitar irritações e outros problemas oculares;

– Evite fazer exercícios físicos quando o ar estiver muito seco, principalmente no horário das 11 às 17 horas.



Economize água:

– Feche a torneira enquanto escova os dentes;

– Evite banhos demorados e feche o chuveiro enquanto se ensaboa. Cinco minutos são suficientes;



– Evite acionar a descarga à toa. Ela gasta muita água;

– Não use o vaso sanitário como lixeira;

– Lave o carro com balde e água;

– Evite usar mangueira para retirar o lixo da calçada. Uma vassoura resolve o problema, além de ser um bom exercício.

Utilize energia elétrica de forma inteligente:

– Junte a maior quantidade de roupas para passá-las de uma só vez. Para cada tecido, use a temperatura indicada no ferro de passar;

– Na lavadora de roupas, lave o máximo de roupas de uma só vez, economizando energia e água;

– Instale sua geladeira em local ventilado, longe da parede ou móveis e de fontes de calor como fogões ou estufas;

– Abra a porta da geladeira só quando precisar. Coloque ou retire os alimentos de uma só vez. Verifique regularmente as borrachas de vedação da porta;

– Em dias quentes, coloque seu chuveiro na posição verão. Na posição inverno o consumo de energia é 30% maior;

– Apague as lâmpadas e desligue a TV quando ninguém estiver no local. Lembre-se: o chuveiro elétrico e geladeira são os responsáveis por 60% do consumo de energia de uma casa.

Em caso de ocorrência, a pessoa pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 (plantão 24 horas) ou 3454.3075 (de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas). O órgão está localizado na Rua Graça Martins, 464, no Centro.

