O Projeto Propósito, concluído pelo atleta Hugo Farias no último domingo (27), ganhou um ingrediente novo ontem, quando o maratonista concluiu os 42.195km pelo 366°C dia seguido. O feito deve colocá-lo nas páginas do Guinness Book, se tornando o primeiro habitante da terra a atingir essa marca.

O recorde anterior era do belga Stefaan Engels que, entre 2010 e 2011 fez 365 maratonas em 365 dias. O corredor europeu lutava desde então para entrar para o Guinness, já que não teria cumprido as diretrizes necessárias.

No lado de cá, o americanense fez a lição de casa, reunindo provas, documentos dos trajetos, das distâncias percorridas, com filmagens, relógio inteligente, além de inúmeros testemunhas, fotos e vídeos de todos os dias.

Hugo ainda correu mais uma maratona nesta segunda-feira (28) para garantir a estatueta na galeria dos imbatíveis.

Para se ter uma ideia, a distância percorrida neste período é maior que o voo comercial mais longo da aviação mundial (Nova York – Singapura). Só entre subidas ele percorreu o equivalente a 14 x o Everest. Foram 16 milhões de passos.

Agora, aos poucos, ele planeja avisar seu corpo sobre a redução do ritmo.

