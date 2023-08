Os vereadores de Americana decidiram por não abrir investigação interna para apurar uma denúncia do suplente Renato Martins (PTB) contra o vereador Fernando da Farmácia (PTB).

O documento pede a apuração da venda de medicamentos da farmácia em que Fernando é proprietário para funcionários do DAE. A denúncia indica que a “Drogaria Jardim” vendeu produtos para os servidores da autarquia com desconto direto na folha de pagamento durante os anos de 2022 e 2023. O Portal de Transparência do DAE mostra pagamentos que somam R$ 17,3 mil.

A denúncia também foi feita ao Ministério Público, que acatou e deve investigar o caso. No MP, a denúncia foi feita por Marcos Cesar Seignemartin. Fernando afirmou que a denúncia é “mentirosa” e que processará Seignemartin, inclusive na esfera criminal.

Essa é a segunda sessão em que Fernando se explica e diz não ter feito nada irregular e que já praticava essas vendas antes de ser vereador.

Renato Martins, que esteve presente na sessão desta terça-feira, afirmou que processará os vereadores que votaram contra a investigação por prevaricação. Apenas 3 vereadores votaram favoravelmente à investigação; Gualter Amado (Republicanos), Professora Juliana (PT) e Vagner Malheiros (PSDB).

Fernando, mais uma vez, usou a tribuna para se explicar e disse que lamenta a atitude de seu suplente Renato Martins. “Entendo sua ânsia em sentar nessa cadeira, em ser vereador, mas que seja no voto, nas urnas, meu caro, e não no tapetão”, disse Fenando à Martins, que em 2019 assumiu a cadeira de Fernando quando o mesmo esteve afastado por questões de saúde.

