De volta aos anos 80: Toca-discos de vinil relançado custa R$ 1,8 mil

Toca-discos Vinil com Bluetooth Polyvox, preto brilhante.

Levanta a mão quem nunca teve uma marca que desperta aquela lembrança afetiva da infância, adolescência ou até mesmo da vida adulta, mas que de repente sumiu das prateleiras das lojas e dos anúncios de televisão. Pensando na fidelidade dos fãs, a Polyvox, marca fundada em 1967 e especializada em criar áudios de qualidade por meio de fones de ouvido, amplificadores, microfones e outros equipamentos, voltou com tudo ao mercado no final de 2010, atendeu aos pedidos dos fiéis consumidores e decidiu retornar ao catálogo o seu famoso Toca-discos de Vinil.

A marca com mais de 30 anos de história segue acompanhando as atualizações tecnológicas do setor de som, que permitem, cada vez mais, proporcionar produtos com excelência para seus clientes. Através da pesquisa de mercado e olhar atencioso ao consumidor, foi possível consolidar esse sonho, que já estava no radar da empresa há muito tempo. O Toca-discos de Vinil retorna ao catálogo da Polyvox com a tecnologia sem fio Bluetooth, permitindo o pareamento com caixas de som amplificadas ou fones de ouvido compatíveis — além de saídas RCA de Áudio (cabo fornecido pela marca).

“É incrível ver todo o carinho que recebemos dos consumidores desde a nossa chegada no mercado em 1967, ficamos felizes com alguns itens de nossa prateleira serem considerados itens colecionáveis, acompanhamos tudo isso de perto no decorrer dos anos. Por isso, fica o convite para vibrarmos na máxima potência com essa nova fase da Polyvox e com o Toca-discos de Vinil, que retorna ao mercado como um verdadeiro item tecnológico de áudio”, ressalta Luiz Kencis, CEO da Polyvox.

Entregando um design moderno e acabamento em preto brilhante, pensado exclusivamente no fato de ser um item colecionável e que passa a fazer parte da decoração de interiores, o Toca-discos de Vinil XTD-67 é para quem é apaixonado por áudio de alta fidelidade. Ele traz prato de alumínio fundido, tapete de borracha que amortece as ressonâncias e reduz as vibrações indesejadas, pés especiais com amortecimento e um sistema de acionamento por correia (belt drive), o que reduz significativamente a transmissão de vibrações.

Ficha técnica:

NOME DO PRODUTO: Toca-discos Vinil com Bluetooth

MARCA: Polyvox

MODELO: XTD-67

FABRICANTE / FORNECEDOR: POLYVOX TECNOLOGIA DIGITAL LTDA

GARANTIA: 12 meses

COR: Preta

VOLTAGEM: 100 ~ 240V AC / 12V DC (Fonte externa)

COMPRIMENTO/ PROFUNDIDADE (cm): 42

LARGURA (cm): 36

ALTURA (cm): 12,5

PESO LÍQUIDO (kg): 4,8

PREÇO SUGERIDO: R$ 1.799,00