Acia sorteia uma moto nesta 5a-feira

A Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) sorteia, na manhã

quinta-feira, dia 31, o quarto sorteio do “Espetáculo de Prêmios”. O evento acontece às 10 horas, na sede da entidade, e desta vez os produtos oferecidos serão uma moto Meteor 350 Fireball Royal Enfield zero quilômetro, um celular Samsung Galaxy Ultra 5G S 22 e um notebook Dell Inspiron. A transmissão será ao vivo no instagram acia_americana.

A cada R$ 50,00 em compras nas lojas identificadas com os cartazes da promoção o consumidor terá direito a um cupom. Os cupons para concorrer ao quarto sorteio da Acia devem ser entregues até a tarde de quarta-feira, dia 30, na Rua Primo Picoli, 232, no Centro.

O “Espetáculo de Prêmios” é organizado pela Acia e terá a duração de um ano com a distribuição de R$ 200 mil em prêmios, incluindo um veículo zero quilômetro. O sorteio do carro será realizado em janeiro. No mês de maio, em comemoração do Dia das Mães, houve o sorteio de uma moto e uma outra será entregue agora, no final de agosto, fechando o mês do Dia dos Pais.