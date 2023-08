Vida após a separação: como o divórcio pode ser positivo?

Separação em algo positivo

Nos últimos dias a cantora Britney Spears tem chamado a atenção da mídia ao aparecer “muito feliz” em suas redes sociais mesmo tendo passado por uma separação recentemente. Mas afinal, o divórcio pode ser positivo na vida de uma pessoa?

O especialista em relacionamento do MeuPatrocínio, Caio Bittencourt, explica como a separação pode ajudar em mudanças na rotina e a saída da monotonia, já que muitos dos términos acontecem em decorrência da rotina que se estabelece na relação com a convivência.

“É comum que, após a fase de luto da separação, as pessoas passem a alinhar novas metas de vida. Grande parte dessas pessoas, por exemplo, costumam investir mais em sua própria saúde e estética, passando a se sentirem mais decididas e determinadas com suas escolhas. Esse é um importante fator que merece atenção, pois se permitir viver novas experiências pode ajudar no processo de mudanças e superação”, disse ele.

Leia + sobre Famosos, artes e música

O tempo de assimilação e aceitação do fim de uma relação pode oscilar de pessoa para pessoa. Porém, após essa fase, é possível notar uma grande busca por se reinventar dentro de uma nova rotina. Esse fator é extremamente positivo pois, em consequência disso, as pessoas começam a se sentirem mais libertas para seguirem novos caminhos.

O autocuidado passa a ser uma prioridade, pois além de nutrir a autoestima, se torna um auxílio na fase de recomeço. Divórcio também é um dos motivos que leva um grande número de mulheres a buscarem por homens mais maduros e bem-sucedidos quando se permitem envolver com alguém novamente. Elas passam a priorizar conhecer alguém que possa oferecer maior estabilidade, tanto emocional quanto financeira.

É importante destacar que esse fato também se aplica à uma parcela de homens mais velhos que após o divórcio passam a optar por uma relação mais leve, sem pressão e baseada em transparência. Procurando mulheres mais jovens que possam também trazer mais frescor e jovialidade no dia a dia MeuPatrocínio.

Portanto, a fase positiva da separação pode ser notada pelas mudanças na rotina e alteração nos objetivos de vida onde as pessoas passam a se atrair pelo novo, pelo que antes não era cogitado.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP