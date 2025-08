Na manhã desta quarta-feira (6), o vereador Fernando da Farmácia (PSD) acompanhou a execução dos serviços de implantação de uma rotatória no cruzamento das ruas dos Cravos e Hugo Cantelli, no Jardim São José, em Americana. O dispositivo viário foi implantado a pedido do vereador, para reduzir a ocorrência de acidentes no local, que fica próximo da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José.

“O local é sinalizado, porém os motoristas não respeitavam e aconteciam muitos acidentes no local”, explicou o vereador. Desde então, o parlamentar apresentou documentos oficiais pela Câmara Municipal, como Indicações, solicitando a implantação da benfeitoria.

Acidentes

Em visitas anteriores, os moradores relataram a ocorrência de diversos acidentes no cruzamento. “Em uma dessas ocasiões, estive no local acompanhado do padre Gilson, após um carro desgovernado invadir o lote da esquina, ao lado da Comunidade São José”, detalhou Fernando da Farmácia.