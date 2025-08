Novo semáforo é instalado no Viaduto Antônio Serra em Sumaré

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural (SMMUR), concluiu nesta terça-feira (5) a instalação de um novo semáforo no Viaduto Antônio Serra, no Jardim Novo Paraná. A medida integra o plano de melhorias viárias que está sendo implementado em diversos pontos da cidade, com o objetivo de aumentar a segurança e a fluidez do trânsito.

O novo equipamento contribui para organizar o tráfego de veículos e pedestres, especialmente em horários de maior movimento, reduzindo riscos de acidentes e garantindo mais segurança aos usuários da via.

A instalação no Viaduto Antônio Serra faz parte de um conjunto de ações que inclui adequações em cruzamentos, revitalização de sinalização e ampliação de dispositivos de controle de tráfego em regiões estratégicas do município.

O prefeito Henrique do Paraíso reforçou que a melhoria está alinhada ao compromisso da gestão com a mobilidade urbana. “O novo semáforo no Viaduto Antônio Serra é mais uma entrega dentro do plano de melhorias viárias que estamos desenvolvendo em toda a cidade. Nosso objetivo é oferecer um trânsito mais seguro, organizado e eficiente para motoristas e pedestres”, afirmou.

