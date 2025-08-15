Roteiro Gastronômico de Americana 2025 terá patrocínio do Supermercado São Vicente

O Supermercado São Vicente será patrocinador do “Roteiro Gastronômico Americana 2025”, que acontecerá nos dias 29, 30 e 31 de agosto, na Avenida Antônio Pinto Duarte, região do portal de entrada da cidade, em celebração aos 150 anos de fundação de Americana. O evento terá shows de Roupa Nova, Ultraje a Rigor, Sami Rico e mais de 40 pratos, com o objetivo de incentivar estabelecimentos do setor gastronômico local.

A empresa participa do evento na categoria “Parceiro” do Programa Conexão Cultura, lançado este ano pelo prefeito Chico Sardelli para apoiar os eventos culturais por meio de parcerias com a iniciativa privada. A oficialização do patrocínio foi publicada no Diário Oficial do Município de quinta-feira (7) e está disponível no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br).

O prefeito Chico Sardelli celebrou a adesão do São Vicente ao evento histórico para a cidade. “Estamos preparando o maior e melhor Roteiro Gastronômico de todos os tempos, à altura do aniversário de 150 anos de Americana, e a adesão do São Vicente traz ainda mais alegria para esta grande festa”.

O vice-prefeito Odir Demarchi também citou o caráter comemorativo do Roteiro. “Esse evento vai celebrar os 150 anos de Americana com uma programação musical imperdível e um cardápio de mais de 40 opções preparadas especialmente pelo setor gastronômico de nossa cidade e o São Vicente fará parte deste momento único para a cidade”, disse.

O secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini, destacou a importância desta parceria. “O São Vicente acertou em cheio ao aderir a este grande encontro que é o Roteiro Gastronômico. Durante três dias, as famílias de Americana vão curtir os shows e se deliciar com os pratos criados por empresários e empreendedores da cidade e a vinda do São Vicente fortalece ainda mais nossa culinária e os produtores locais”, declarou.

“Essa parceria faz todo sentido. Americana é a origem do São Vicente, temos um vínculo afetivo e econômico com a cidade. Dos 150 anos, o São Vicente está há 57 por aqui, cheio de energia para continuar colaborando com o crescimento do município. Estar presente no Roteiro Gastronômico é também uma maneira de comemorar com a comunidade essa importante data”, disse o diretor presidente do Supermercados São Vicente, Marcos Cavicchiolli.

“Roteiro Gastronômico Americana 2025”

A edição de 2025 do Roteiro Gastronômico contará com 10 atrações musicais de renome regional e nacional. Na sexta-feira (29), a programação ocorre das 17h às 22h, com shows das bandas 80ers e Ultraje a Rigor.

No sábado (30), a festa acontece das 15h às 22h com a presença do DJ e som dos cantores Isa Siqueira, Do Palco Pro Buteco, Ricardo e João Fernando e o sertanejo Sami Rico, que retorna ao palco do Roteiro após grande sucesso em 2024.

No domingo (31), o Roteiro Gastronômico vai das 12h às 22h, com apresentações do DJ convidado e dos grupos New Samba, Já Tá Dentro e Roupa Nova.

O evento é organizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com produção com a Bokme! Produções. A entrada é solidária, com arrecadação de 1 litro de óleo para famílias em situação de vulnerabilidade atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade.

O Roteiro terá uma atração radical: a “Tirolesa FAM”, com mais de 10 metros de altura e até 100 metros de extensão, oferecida em parceria com a FAM. Artesãos de Americana participantes da Feira Ameriart também estarão no evento.

Sobre o Programa Conexão Cultura

O Conexão Cultura foi criado em março deste ano, para apoiar os eventos do Calendário Oficial 2024 de Americana por meio de incentivos concedidos pela iniciativa privada.

Empresas e organizações legalmente constituídas podem participar em diferentes categorias, com contrapartidas como divulgação em redes sociais, materiais impressos e mídia local, e ativações durante os eventos, com possibilidade de interação direta com o público.

As informações sobre o programa estão disponíveis no site da Prefeitura, em www.americana.sp.gov.br.

