Roubaram a C&A do shopping (R$18 mil) e foram detidos em Americana

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A Guarda Municipal de Americana (GAMA) apreendeu 185 peças de roupas, avaliadas em aproximadamente R$ 18,4 mil, e um veículo durante uma ocorrência registrada na tarde de sábado (15), em Americana.

A ação teve início após a Muralha Digital identificar, na Avenida Bandeirantes, a passagem de um VW Gol que possuía informações relacionadas a uma ocorrência de furto registrada em um shopping de Indaiatuba, em junho deste ano. As equipes iniciaram patrulhamento e localizaram o automóvel na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), realizando a abordagem na Rua Izolina Geminiano Rosa.

Três homens estavam no veículo. Durante a vistoria, os guardas localizaram diversas peças de roupas de marcas como C&A, Riachuelo, Wrangler e Avenida Urban.

Ao todo, foram contabilizadas 51 peças da Riachuelo, avaliadas em cerca de R$ 4.958, 117 peças da C&A, estimadas em R$ 11.810, além de outras 17 peças de marcas diversas, avaliadas em aproximadamente R$ 1.700. O valor total estimado das mercadorias foi de R$ 18.468.

Questionados sobre a procedência das roupas, os ocupantes apresentaram versões divergentes e não conseguiram comprovar a origem dos produtos. Representantes das redes C&A e Riachuelo foram acionados e reconheceram as mercadorias como pertencentes às lojas.

A ocorrência foi apresentada à autoridade policial. As mercadorias reconhecidas foram restituídas aos representantes das lojas, enquanto o veículo foi apreendido. Os envolvidos permaneceram à disposição da Justiça.

A ocorrência foi registrada como receptação, associação criminosa e localização e apreensão de objetos e veículo.

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