A Polícia Civil de Santa Bárbara d’Oeste recuperou nove notebooks

furtados de uma escola pública da zona Leste da cidade. A ação aconteceu na quinta-feira (28).

Os policiais receberam a informação do furto de vários aparelhos eletrônicos de escolas públicas na região do Zona Leste.

Coube aos investigadores Éderson e Davi averiguar o caso. Eles conseguiram localizar nove equipamentos em uma obra, na Rua tenente João Benedito Caetano, no Planalto do Sol.

Uum homem de 38 anos, foi detido e, segundo a PC, ele admitiu que havia furtado os objetos de ao menos três estabelecimentos de ensino.

A ocorrência foi comunicada no 2º DP e o delegado José Donizeti de Melo determinou o indiciamento por furto do acusado.

