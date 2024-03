O Podemos de Americana se reuniu com o coordenador

regional do Partido, Adegas Junior, No início da noite desta quinta-feira. O partido espera aumentar a bancada atual de 1 para 2 vereadores.

Participaram da reunião que definiu a chapa dos candidatos à vereador em Americana, o Presidente do Podemos em Americana, Ricardo Hetzl, o vereador Leco Soares, Jair Camargo, Dr. Alfredo Ondas, Orestes Camargo Neves e Abner Silva.

Leia + sobre política regional

“Com uma chapa forte, que disputará as eleições de 2024, pretendemos aumentar a representatividade do partido na Câmara”, disse o presidente da executiva municipal, Ricardo Hetzl.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP