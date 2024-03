N Odessa, Americana, SB e Sumaré vão ter vacina da dengue

Nova Odessa, Americana, Santa Bárbara e Sumaré vão ter vacina da dengue

e estão na lista das 154 cidades farão parte da campanha de vacinação contra a dengue (SUS), que visa proteger crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Eles se somam aos mais de 500 municípios contemplados na primeira etapa da imunização , que começou em fevereiro.

Nesta quinta-feira (28), o Ministério da Saúde divulgou a lista com as novas cidades que receberão o imunizante. Leia+ Sobre saúde aqui no NovoMomento As cidades estão localizadas em 11 Regiões de Saúde, que são formadas por municípios fronteiriços que compartilham redes de comunicação e infraestrutura de transportes. A finalidade dessas regiões é integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. A faixa etária de 10 a 14 anos, público-alvo da vacinação, é a que concentra a maior proporção de hospitalização pela doença.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP