Um homem que circulava com um Ford Ka roubado acabou detido após ação da Guarda Municipal de Santa Bárbara na madrugada desta quinta-feira.

O rapaz de 31 anos foi detido depois de fugir, ser perseguido e bater o carro contra viatura da GM.

Abaixo a ‘resenha’ da GM SBO

Através de informações do sistema de videomonitoramento Sentry ao CICOMM, fomos informados que o veículo FORD/Ka placa:GIR-2178, produto de roubo, estaria trafegando pelas imediações da Av. XV de novembro. Diante das informações, essa guarnição realizava patrulhamento com vistas ao veículo informado. Em dado momento,pela Av.Sabato Rossini.

Foi visualizado o veículo, de pronto, os patrulheiros deram ordem de parada, sendo acionados os dispositivos sonoros e luminosos, porém, a parte ignorou a ordem e evadiu-se sentido ao bairro Roberto Romano, sendo realizado acompanhamento sem perder de vistas pelas viaturas 05, 110 e 25 quando no cruzamento das Ruas Padre Arthur correia Sampaio, e Belarmino Rocha, defronte ao numeral 670 da rua Padre Arthur Correia Sampaio.

Mais notícias da cidade e região

O veículo Ford Ka, colidiu-se de frente com a VTR 05, posteriormente a VTR 110.

Não tendo tempo hábil de frear,veio a se chocar na traseira do Ford Ka. De imediato o indivíduo Rodrigo,foi detido, sendo necessário uso moderado da força,pois o mesmo resistiu a prisão,e algemado, conforme Decreto Federal 8858/16 para proteger a integridade física dos agentes e do indivíduo e por receio de fuga. Posteriormente Rodrigo foi conduzido ao PS Edson Mano para passar por laudo médico e em seguida conduzido ao plantão policial. As VTR-05,110.

O veículo Ford Ka passaram por perícia no local, peritos Ralph e Cristiane -protocolo nº 65334. Posteriormente,os guinchos das seguradoras ficaram responsáveis pela remoção das Viaturas e o Ford Ka foi recolhido pelo serviço de guincho acionado pelo plantão policial até o município de cosmópolis. Rodrigo foi autuado em flagrante pelo crime de receptação, ART 180 permanecendo preso de forma provisória pela cadeia pública local a disposição da justiça para posteriormente apresentação em audiência de custódia, já que foi arbitrada fiança no valor de R$ 30.000 reais e até o presente momento não havia sido paga. Obs: foi elaborado BO-GC, sinistro de trânsito com vítima. BO-PC: NF3369-1/24

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP