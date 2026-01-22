Um homem que teria participado de roubo de moto na região central de Santa Bárbara d’Oeste foi detido logo depois de cometer o crime. Eram 2 homens na ação, mas um deles conseguiu fugir. A Polícia Militar prendeu o homem na noite desta terça-feira (20) por envolvimento no furto de veículo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A equipe da 2ª Companhia do 19º BPM/I, composta pela Cb PM Elizabeth e Sd PM Golfete, recebeu a informação via rádio e iniciou patrulhamento estratégico, logrando êxito em localizar duas motocicletas com as mesmas características das utilizadas no crime.

Largou a moto e fugiu a pé

Durante o acompanhamento, um dos condutores foi abordado, enquanto o outro abandonou o veículo e fugiu a pé, não sendo localizado. Após averiguação, constatou-se que a moto deixada para trás era produto de furto.

Com o apoio de imagens fornecidas pela vítima, o indivíduo detido foi reconhecido como um dos autores do crime. Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada como furto consumado, permanecendo o suspeito à disposição da Justiça.

O veículo da vítima foi devolvido, e o outro utilizado pelos autores foi apreendido.

Após Gazeta Policial

Leia Mais notícias da cidade e região