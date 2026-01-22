Rede municipal de ensino inicia ano letivo em Santa Bárbara d’Oeste

O ano letivo de 2026 teve início nesta quarta-feira (21) na rede municipal de Educação de Santa Bárbara d’Oeste. Ao todo, cerca de 14,5 mil alunos retornaram às atividades escolares, distribuídos entre as etapas de creche, Jardim I, Jardim II e Ensino Fundamental.

Os estudantes estão matriculados em 57 escolas municipais e em 20 escolas particulares conveniadas com a Prefeitura, que integram a rede de atendimento educacional do município. O retorno marca o início de mais um ano de aulas, com foco no desenvolvimento pedagógico, na aprendizagem e no acolhimento de alunos e famílias.

Além dos alunos já matriculados, a Secretaria Municipal de Educação informa que as matrículas para o Jardim I e Jardim II – destinadas a crianças de 4 e 5 anos – continuam abertas. Para efetuar a matrícula, os pais ou responsáveis devem procurar a escola municipal mais próxima da residência.

“Retomar o ano letivo é reafirmar o compromisso da Administração do prefeito Rafael Piovezan com uma educação de qualidade, acolhedora e transformadora, garantindo aos nossos alunos ambientes adequados, ensino responsável e oportunidades para o desenvolvimento pleno”, comentou a secretária da Educação, Tânia Mara.

Obras e manutenções

Para garantir melhores condições de ensino, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, segue investindo em melhorias na infraestrutura das unidades escolares. Recentemente, foram feitas manutenções em cinco escolas municipais, totalizando investimentos de R$ 817.770,00 em recursos próprios.

Entre os serviços executados estão o reforço da fundação da Emefei “Profª Ruth Garrido Roque”, no Residencial Rochelle; a pintura completa do CIEP “Padre Victório Freguglia”, na Vila Pântano; a construção de muros e alambrados da EMEI “Olímpia Gelli Romi”, no Jardim Europa; a substituição de portas e pintura total da Emefei “Profª Purificacion Sanches Fonseca – Dona Pura”, no Jardim Monte Líbano; e a troca de piso da EMEI “Antônio Mollon”, no Mollon IV.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, os serviços de manutenção, reforma e adequação das unidades escolares são realizados ao longo de todo o ano, conforme cronograma, com o objetivo de oferecer ambientes mais seguros, funcionais e adequados para alunos e profissionais da Educação.

Inscrições em creches

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste abre entre os dias 26 e 30 de janeiro novas inscrições para atendimento em creches da rede municipal, com a disponibilização de 700 vagas. As oportunidades são destinadas às faixas etárias de Berçário e Maternal I, II e III, conforme os critérios de idade estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação.

As famílias interessadas nas vagas de Berçário e Maternal I devem procurar diretamente as escolas. Para o Maternal II e III, o atendimento é realizado na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Graça Martins, 680, no Centro. Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone (19) 3464-9449.

