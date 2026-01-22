Americana lidera a geração de empregos em diversos setores da economia no Estado de São Paulo e no Brasil. O desempenho positivo do município foi constatado em um ranking elaborado pelo Observatório Econômico da Prefeitura com base nos dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), compilados de janeiro a novembro de 2025.

A cidade se destaca em segmentos como lavanderias; manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; preparação e fiação de fibras de algodão; fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação; exploração de jogos eletrônicos recreativos; regulação das atividades econômicas; comércio sob consignação de veículos automotores; fabricação de tintas de impressão; cursos de pilotagem; manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos, entre outras áreas.

“Americana vem colhendo os resultados de um trabalho focado em planejamento, incentivo ao empreendedorismo e geração de oportunidades. Temos investido na desburocratização, no apoio a quem quer empreender e na qualificação da nossa mão de obra. Esses números mostram que a cidade tem uma economia diversificada, competitiva e preparada para crescer, gerando emprego e renda para a população”, destacou o prefeito de Americana, Chico Sardelli.

Ações como investimentos na desburocratização do processo de aprovação de projetos e abertura de empresas, além de programas de capacitação profissional para geração de emprego e renda, fazem parte do escopo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e contribuíram para Americana atingir esse resultado.

“Os números demonstram que em muitos segmentos Americana se posicionou entre as primeiras cidades do Estado e do País na geração de emprego e renda. Isso é um indicativo de que nossa economia é forte, diversificada e pujante”, afirmou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Confira o desempenho de Americana por setores da economia:

– Lavanderias – primeiro lugar no Estado e segundo no País;

– Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle – primeiro lugar no Estado e terceiro no País;

– Preparação e fiação de fibras de algodão – primeiro lugar no Estado;

– Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação – primeiro lugar no Estado e segundo no País;

– Exploração de jogos eletrônicos recreativos – primeiro lugar no Estado e no País;

– Regulação das atividades econômicas – primeiro lugar no Estado e terceiro no País;

– Comércio sob consignação de veículos automotores – primeiro lugar no Estado;

– Fabricação de tintas de impressão – primeiro lugar no Estado e segundo no País;

– Cursos de pilotagem – primeiro lugar no Estado e segundo no País;

– Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos – primeiro lugar no Estado e no País;

– Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida – segundo lugar no Estado;

– Fabricação de pneumáticos e de câmaras de ar – segundo lugar no Estado e no País;

– Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores – segundo lugar no Estado e terceiro no País;

– Fabricação de máquinas, ferramenta, peças e acessórios – segundo lugar no Estado e terceiro no País;

– Gestão de ativos intangíveis não financeiros – segundo lugar no Estado;

– Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho – segundo lugar no Estado;

– Comércio atacadista de artigos de tapeçaria, persianas e cortinas – segundo lugar no Estado e no País;

– Comércio varejista de tecidos – segundo lugar no Estado e quinto no País;

– Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares – segundo lugar no Estado e quarto no País;

– Fabricação de catalisadores – primeiro lugar no Estado e no País;

– Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares – quarto lugar no País;

– Fabricação de outros produtos derivados do petróleo, exceto produtos do refino – quinto lugar no País;

– Manutenção de aeronaves na pista – quinto lugar no País;

– Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares – quinto lugar no País;

– Guarda-móveis – sexto lugar no País.

