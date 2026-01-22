Santa Bárbara registra mais de 38 mil atendimentos de fisioterapia em 2025

Serviço ocorre na Clínica de Fisioterapia Municipal e na APAE

Leia Mais notícias da cidade e região

O Setor de Fisioterapia Municipal, vinculado à Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste, registrou mais de 38 mil atendimentos em 2025. Voltado à reabilitação e prevenção de patologias que afetam a integridade física e funcional, o serviço de fisioterapia ambulatorial no Município ocorre na Clínica de Fisioterapia Municipal, no Ambulatório de Fisioterapia Neurofuncional Adulto e por meio de convênio na Clínica de Fisioterapia da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), nas áreas de ortopedia e traumatologia, neurologia adulto e infantil, cardiorrespiratória e vascular.

Entre os atendimentos fisioterapêuticos no último ano, foram 3,3 mil avaliações e 35,3 mil sessões e acolhimentos. No último dia 12, a Clínica de Fisioterapia Municipal e o Ambulatório de Fisioterapia Neurofuncional Adulto voltaram a atender na Rua do Trigo, 1.005, no Jardim Pérola (ao lado do PS “Dr. Afonso Ramos”). Até o final do último ano, os atendimentos ocorriam no mesmo prédio do Centro de Especialidades, na região central.

Aumento

“Nos últimos anos, temos observado um aumento significativo no número de encaminhamentos à fisioterapia, que pode ser justificado, entre outros fatores, por ser um tipo de tratamento não invasivo e que, quando seguido corretamente, apresenta resultados satisfatórios”, destacou a coordenadora do serviço junto à Secretaria de Saúde, Silvia Olivieri Monteiro Gomes.

Para atendimento na rede municipal de saúde, o paciente deve comparecer munido de encaminhamento médico do SUS, documento de identificação, cartão SUS e comprovante de endereço recente. Na Clínica de Fisioterapia Municipal/Ambulatório de Fisioterapia Neurofuncional Adulto, o horário de agendamento é de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 16h20. As avaliações e sessões ocorrem das 7 às 17 horas.

Já na Clínica de Fisioterapia da APAE (Rua Dom Manuel, 175, no Santa Terezinha), todos os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 11h30 e das 13 horas às 16h30.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP