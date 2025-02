A Rua Osvaldo Vacari, localizada no Jardim Maria Antônia (Nova Veneza), terá sentido único a partir do dia 16 de fevereiro, conforme divulgado pela SMMUR (Secretaria de Mobilidade Urbana e Rural). A via começa na R. João Pires e finaliza na Rua Arnaldo José Santana.



A mudança será feita por conta do grande fluxo nos dois sentidos, gerado pelo comércio local, escola e unidades de saúde. Segundo a pasta, o objetivo é tornar o trânsito mais seguro para a população local.

Com as alterações da rua

Algumas linhas do transporte coletivo terão mudanças na rota.

Linha Municipal

Linha 155 — Jardim Maria Antônia via Nova Veneza

Linha 156 — Jardim Maria Antônia via Carlos Cruz

Linha Metropolitana

Linha 652 EX-1 Sumaré — Campinas — Unicamp

Linha 652 EX-2 Sumaré — Campinas

Mais informações estão disponíveis no telefone 0800-772-7722.

