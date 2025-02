UCI exibe show de grupo de k-pop IVE

O grupo de k-pop IVE está chegando aos cinemas UCI com sua primeira turnê mundial “Show What I Have”, que passou por 19 países. A apresentação nas telonas promete agitar os DIVE, nome dos fãs do girlgroup fundado na Coreia do Sul. O show, filmado no KSPO Fome, em Seul, capital sul-coreana, será exibido na rede nos dias 26 de fevereiro e 1º de março . Os ingressos já estão à venda.

Yujin, Gaeul, Rei, Wonyoung, Liz e Leeseo apresentam seus grandes sucessos “LOVE DIVE”, “After LIKE”, “I AM” e “HEYA” em um show repleto de energia, carisma e performances de dança que vão animar as salas de cinema. O sexteto debutou no entretenimento sul-coreano em 2021 com o álbum ELEVEN, que conquistou rapidamente o público e se tornou um dos principais girlgroups da atualidade, sendo um dos principais representantes da quarta geração do k-pop. Para mais informações sobre a compra, valores e programação, acesse o site oficial da rede. Os clientes do UCI Unique, o programa de relacionamento da rede, têm o benefício de pagar meia-entrada em qualquer dia e sessão. Para fazer parte do grupo, basta adquirir o cartão na bilheteria de qualquer cinema UCI, ser maior de 18 anos e fazer o cadastro no site. Os novos associados ganham um ingresso cortesia que pode ser utilizado de segunda a quinta-feira, inclusive feriados. SERVIÇO UCI Anália Franco, UCI Estação, UCI Fortaleza, UCI Manauara, UCI New York City Center, UCI Norte Shopping e UCI Recife Datas e horários: 26 de fevereiro (19h) e 1º de março (16h40) Preço: R$ 60,00