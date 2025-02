A cheia que vem com as chuvas que caíram nos últimos dias atingiram casas no jardim Conceição em Santa Bárbara d’Oeste. Ainda não se sabe o que motivou a subida das águas.

Moradores disseram que o prefeito Rafael Piovezan passou nas ruas do bairro na manhã desta segunda-feira.

Cheia com pouca chuva

O que assustou um pouco os moradores do bairro é que o volume de chuva que caiu na manhã desta segunda-feira foi pequeno comparado com os dias mais de chuva mais ‘pesada’ da semana passada.

DAE realiza manutenção preventiva no reservatório do Santa Catarina

A equipe do Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana vai executar serviços de manutenção preventiva no Centro de Reservação de Água do bairro Santa Catarina (CR-03) nesta quarta-feira (5), das 7h30 às 17h30. Durante a realização do trabalho, será necessário interromper o abastecimento na região.

De acordo com o superintendente da autarquia, Marcos Morelli, os serviços são importantes para a manutenção dos equipamentos “A manutenção é feita periodicamente para garantirmos o bom funcionamento dos equipamentos. Será executada a substituição de conexões, com a troca de peças antigas por novas, para a segurança e eficiência do sistema de abastecimento”, disse Morelli.

Com a manutenção, a interrupção do abastecimento pode ser percebida nos bairros Jardim São Paulo, Vila Santa Catarina, Vila Biasi e Vila Galo. Após a conclusão do trabalho, o bombeamento de água será retomado, com o retorno gradativo do abastecimento.

