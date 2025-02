Mãe Americanense tem gestantes esperando kits do final do ano

Mães que fazem parte do grupo do São Vito do programa Mãe Americanense reclamam que ainda aguardam os kits que eram pra ter sido entregues no final do ano. Elas contam que a entrega foi atrasada por problemas na agenda do prefeito Chico Sardelli.

Ao menos 7 mamães estão no aguardo e contam que esperavam receber os kits agora em janeiro, mas ainda não foi feita a entrega.

Elas contam que a última reunião foi feita no dia 11 de dezembro. A principal angústia delas é que as crianças estão pra nascer ou já nasceram e não podem esperar a tal ‘agenda’.

O programa Mãe Americanense é desenvolvido em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, CRASs (Centros de Referência de Assistência Social) e entidades parceiras do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

O objetivo é oferecer suporte às gestantes, fortalecendo os vínculos entre a mãe e o bebê e a rede de apoio.

Quem recebe os Kits?

A ação contempla gestantes entre 14 e 22 semanas de gravidez, em acompanhamento pré-natal, moradoras de Americana há pelo menos um ano, com renda familiar per capita de até meio salário mínimo e que estejam inscritas no Cadastro Único.

