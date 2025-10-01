Rua Ubirajara Alves, no Jardim das Orquídeas, ganha calçada em SBO

Leia Mais notícias da cidade e região

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste iniciou, nesta semana, a construção de uma nova calçada em trecho da Rua Ubirajara Alves, no Jardim das Orquídeas, no entorno da Área de Bem-Estar e Lazer do bairro.

Os trabalhos contemplam a implantação de 560 metros quadrados de passeio público, com a utilização de 34 metros cúbicos de concreto.

A obra tem como objetivo ampliar a segurança dos pedestres, facilitar o deslocamento da população e oferecer um espaço adequado para caminhadas e a prática de atividades físicas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP