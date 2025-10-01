Proposta por Jacira, inclusão da feira “Emprego Já” no calendário oficial é aprovada na Câmara

A Câmara aprovou, por unanimidade na sessão ordinária desta terça-feira (30), projeto de lei de autoria da vereadora Jacira Chávare (Republicanos) que inclui a feira “Emprego Já!” no calendário oficial de eventos de Americana. A proposta, que será apreciada em segunda discussão e depois segue para sanção do Poder Executivo, prevê a realização da feira sempre no mês de maio, conhecido como o Mês do Trabalhador.

Ao defender o projeto, Jacira explicou que Americana, assim como outras cidades, enfrenta desafios envolvendo o desemprego e que a inclusão da feira “Emprego Já!” no calendário oficial de eventos da cidade é crucial para fortalecer a economia local, combater o desemprego e estabelecer um canal direto e eficiente entre a mão de obra e as empresas.

A primeira edição da feira, realizada no dia 31 de maio, numa parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Faculdade Anhanguera, provou, segundo Jacira, ser uma ferramenta poderosa para combater o problema do desemprego. “Ao reunir cerca de 40 empresas, mais de 2,5 mil vagas e mais de 4 mil candidatos no Terminal Metropolitano, a feira acelerou significativamente o processo de recrutamento e seleção. Isso não só facilitou a recolocação de profissionais no mercado, mas também promoveu a inclusão social, oferecendo aos jovens o primeiro emprego”, explicou a vereadora.

Ainda de acordo com Jacira, oficializar e realizar anualmente a feira “Emprego Já!” contribui diretamente para o dinamismo econômico da cidade. “Ela oferece às empresas de Americana e região uma plataforma dedicada para encontrar perfis adequados e expandir suas operações. A inclusão no calendário representa, portanto, um investimento direto na população e na economia local, alinhado aos princípios de desenvolvimento sustentável e bem-estar social”, finalizou a vereadora.

