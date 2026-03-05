Rumo começará obra de rotatória do viaduto na Vila Real, em Hortolândia

Prefeitura monitora o trabalho a partir da próxima semana, integrando viário local à estrutura em fase final de construção

A Prefeitura de Hortolândia acompanha de perto a conclusão das obras do viaduto sobre a linha férrea, na Vila Real. Todas as intervenções necessárias para liberação da estrutura são de responsabilidade da concessionária Rumo, que administra a ferrovia. Para esta semana, a Administração Municipal recebe a documentação do projeto de execução da rotatória, que integrará o sistema viário local ao viaduto, conectando a avenida Santana (Jd. Amanda) e a rua Argolino de Moraes (centro) à avenida São Francisco de Assis (Nova Hortolândia). A previsão é que a obra da rotatória comece na próxima semana, com prazo de conclusão até abril.

De acordo com a secretaria de Obras, para que o trânsito de pedestres e veículos seja liberado pelo viaduto, também é necessário que a Rumo finalize a instalação de guarda-corpo, serviço que já foi iniciado. O projeto de obras completo compreende, ainda, intervenções que serão realizadas após a liberação do tráfego de veículos pela estrutura. É o caso da construção de um muro paralelo à linha férrea, impedindo a travessia pela linha do trem. Outra etapa posterior da obra será o prolongamento da rua Sebastião de Paula (Centro Pastoral Dom Bruno Gamberini) até a avenida Amélia Basso Breda (rua da feira), passando por baixo do novo viaduto.

“Todas as etapas da obra serão executadas pela Rumo e acompanhadas pela Prefeitura, para que a execução obedeça os procedimentos técnicos previstos no projeto e atenda todos os critérios de segurança. Aguardamos a conclusão deste viaduto com ansiedade e, além de rigor na execução, também cobramos agilidade da empresa responsável pela execução do serviço”, destacou o secretário de Obras, Sérgio Torrecillas. No final de janeiro, equipes da Prefeitura de Hortolândia já realizaram serviços de fresagem, pavimentação e sinalização entre as avenidas Thereza Ana Cecon Breda e São Francisco de Assis, no trecho que dá acesso à outra extremidade do viaduto, concluindo o serviço que cabia à Administração Municipal neste canteiro de obras.

Com a conclusão do viaduto, Hortolândia terá uma opção segura para motoristas e pedestres atravessarem a linha férrea que corta a região central da cidade. O novo viaduto corrigirá décadas de improviso urbano, abrindo uma rota direta entre regiões importantes de Hortolândia e impulsionando o desenvolvimento econômico da Vila Real e adjacências. De acordo com a concessionária Rumo, o viaduto terá 240 metros de extensão e quatro pistas, duas em cada sentido. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, antes da construção do viaduto, a área recebia o fluxo de 11 mil veículos por dia, nos dois sentidos, totalizando 22 mil. Após a obra, a expectativa é receber um fluxo de 30 mil veículos por dia.

