Recém-filiado ao MDB no Rio de Janeiro com a intenção de concorrer ao cargo de deputado federal nas eleições deste ano, o ator Dado Dolabella declarou que vai apoiar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Logo após o anúncio de sua filiação à sigla, Dado citou diversas das bandeiras que pretende defender na vida política, como a “defesa da família” e os combates à “injustiça” e à criminalidade, destacando que o nome que “mais se alinha” às suas ideias para o país é o do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Da Redação – Foto: Gabriel Eid

A TV Alesp, canal aberto de televisão da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, apresenta, nesta semana, sua nova grade de programação. Com mais jornalismo e conteúdo inédito de assuntos diversos, a TV Alesp vai mostrar aos 41 milhões de paulistas o dia a dia do Legislativo e muito mais.

Além de acompanhar o trabalho dos 94 deputados estaduais de São Paulo, a TV Alesp está empenhada em mostrar as notícias e serviços de todo o território paulista com dois jornais diários, uma revista eletrônica também diária, além de programas semanais, incluindo horários inéditos aos finais de semana.

Nesta nova, a TV contará com uma grade fixa, que vai padronizar a programação e facilitar a comunicação com o público. Programas e reportagens vão rodar o estado e mostrar de perto o que acontece em cada região administrativa.

Programação

A nova grade da TV Alesp vai mesclar jornalismo, com a cobertura da atividade parlamentar na Casa, nos legislativos municipais ao redor de São Paulo e das principais notícias do estado, com o entretenimento e assuntos diversos tratados de forma leve, mas com profundidade.

Diariamente, três grandes programas vão ditar o ritmo da grade. Logo pela manhã, às 7h, dois programas terão rodízio de exibição. Às segundas, quartas e sextas, um repaginado Cultura e Saber vai trazer entrevistas inéditas com escritores notáveis. Nesse programa, os autores expõem os temas de suas obras, seu processo de criação, pesquisa e escrita e como fizeram para publicar os livros.

Às terças e quintas, o SP Tecnologia vai apresentar o que há de mais novo no mundo da tecnologia, no ambiente digital e nas pesquisas científicas. Inovações nas áreas da saúde, educação, segurança e inteligência artificial são destrinchadas em entrevistas com especialistas.