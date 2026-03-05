A crise no Rio Branco ganhou mais um capítulo após a goleada por 4 a 0 sofrida diante do São Bernardo, nesta quarta-feira (4), em Mogi das Cruzes, pela Série A3 do Campeonato Paulista. O resultado ampliou o momento negativo do Tigre, que já vinha abalado pela derrota para o maior rival, o União Barbarense, no último fim de semana.

Logo após o jogo, a torcida organizada Malucos do Tigre se manifestou nas redes sociais por meio de uma nota oficial com duras críticas ao elenco e à diretoria do clube. No comunicado, os torcedores classificam o grupo de jogadores como “elenco frouxo”, apontando falta de intensidade, liderança e comprometimento dentro de campo.

Mais crise

A organizada também acusa a diretoria de “vender ilusões” e critica a falta de planejamento, organização e transparência na condução do departamento de futebol. No texto, os torcedores ainda cobram mudanças imediatas e mais participação do Conselho nas decisões administrativas do clube.

Já nesta quinta-feira (5), um dia após a goleada, o Rio Branco anunciou a saída do técnico Marcelo Marelli, após reunião entre diretoria e comissão técnica. O auxiliar Elias Coutinho também deixou o clube. De forma interina, o auxiliar Victor Barreto assumirá o comando da equipe.

Com os resultados recentes e o ambiente pressionado dentro e fora de campo, o Tigre tenta reagir para não se afastar ainda mais da zona de classificação da Série A3.