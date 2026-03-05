A Guarda Municipal de Americana realizou na tarde desta quinta-feira (05) o resgate de um macaco prego, animal silvestre encontrado debilitado em via pública. Ação coordenada por meio da equipe do Grupo de Proteção Ambiental-GPA.

Durante patrulhamento, os agentes foram informados por moradores sobre a presença do animal na Rua Palmital. Em patrulhamento na região, a equipe localizou o animal tentando acessar a via pública, colocando-se em situação de risco. O macaco apresentava sinais de debilidade, caminhava de forma cambaleante e aparentava ferimentos na cauda.

Vídeo Macaco prego Americana

Com o uso de técnicas apropriadas de manejo, os guardas municipais conseguiram realizar o resgate com segurança. O animal foi encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETRAS), localizado em Santa Bárbara d’Oeste, onde permaneceu sob os cuidados de especialistas para avaliação e tratamento.

A ocorrência foi registrada pela Guarda Municipal de Americana. Participaram da ação os integrantes do GPA inspetor Jonas, subinspetor De Paula e o GCM Donizeti.

A Guarda Municipal reforça que, ao encontrar animais silvestres em áreas urbanas, a população deve evitar qualquer tentativa de captura e acionar o Grupo de Proteção Ambiental(GPA) através do telefone 153, para que o resgate seja realizado de forma segura tanto para o animal quanto para as pessoas.