O EVANGELHO REFORMADO NO BRASIL, por Pr Ailton Gonçalves

O EVANGELHO REFORMADO NO BRASIL

A grande maioria dos cristãos evangélicos no Brasil desconhece a história que trago aqui neste artigo. Para muitos, a presença cristã reformada começa em meados do século XIX. Não é bem assim. Na próxima semana, os mais atentos à história possivelmente irão se lembrar do aniversário do primeiro culto reformado das Américas, ocorrido em 10 de março de 1557.

Tudo começou com a chegada dos franceses, sob a liderança de Nicolas Durand de Villegaignon à baía de Guanabara, em 10 de novembro de 1555. Após um curto período de tempo, o mesmo Villegaignon envia correspondência ao reformador João Calvino, solicitando o envio de mais franceses para o projeto. Assim, em 10 de setembro de 1556, saem de Genebra uma leva de huguenotes, que acompanharam Du Pont, Richier e Chartier, Pierre Bourdon, Matthieu Verneuil, Jean de Bourdel, André La Fon, Nicolas Denis, Jean Gardien, Martin David,Nicolas Raviquet, Nicolas Carmeau, Jacques Rosseau e Jean de Lery, a quem devemos um relato desta aventura francesa.

Chegaram à baía de Guanabara em 07 de março de 1557. No dia 10 de março celebraram o primeiro culto reformado das Américas. Cantaram o Salmo 5 do saltério de Genebra, que hoje ainda é cantado nas igrejas presbiterianas sob o número 122 do Hinário Novo Cântico. Nesse culto, o Rev. Richier prega um sermão baseado no Salmo 27.4. A primeira eucaristia celebrada sob o rito reformado foi celebrada em 21 de março de 1557.

É possível afirmar que toda a “encrenca” religiosa que o continente europeu estava vivendo, por causa da Reforma, foi importada para dentro do forte francês construído na baía de Guanabara. Villegaignon era Católico Romano, cavaleiro da Ordem da Cruz de Malta, e ele mesmo começa a pressionar os huguenotes franceses sobre questões de fé, ordenando a execução de Jean de Bourdel Pierre Bourdon e Matthieu Verneuil em 09 de fevereiro de 1558. Um dia antes, esses heroicos franceses escreveram a “Confessio Fluminense”, um documento que resumia a fé cristã reformada e escancarava a coragem destes huguenotes.

Assim, num curto espaço de tempo, a curta experiência reformada no Brasil chega ao fim. Os franceses seriam definitivamente expulsos pelos portugueses, que fundam e fincam estaca na cidade do Rio de Janeiro. A outra tentativa do evangelho reformado no Brasil só voltaria a acontecer no século XVII, em 1636, em Pernambuco, Paraíba e Maranhão… Mas isso é assunto para outro artigo.

Ailton Gonçalves Dias Filho

Pastor Presbiteriano

