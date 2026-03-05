Construção do “Cidade Saúde”, em SBO, avança com arremates finais

A construção do “Cidade Saúde” avança na fase de arremates finais. As equipes atuam na instalação de vidros, ajustes de esquadrias, complementação do sistema de ar-condicionado, finalização da rede elétrica, pintura e gesso.

Paralelo a isso, os processos administrativos para a aquisição de mobiliário e equipamentos continuam, com os móveis sendo instalados nos próximos dias.

Localizado no cruzamento das avenidas Santa Bárbara e Vereador Antonio Carlos de Souza (Antonio da Loja), no Jardim Alphacenter, o “Cidade Saúde” será a maior e mais moderna estrutura de Saúde Pública de Santa Bárbara d’Oeste. O complexo reunirá setores fundamentais, como o Centro de Especialidades, a Central de Regulação, a Atenção Básica e a Vigilância em Saúde.

Investimento

O investimento total é de R$ 18,4 milhões, provenientes de recursos próprios do Município, destinados à construção de um prédio de quatro andares e 3,6 mil metros quadrados de área construída.

A nova estrutura contará com consultórios de especialidades, salas de enfermagem, farmácia, recepção, triagem, salas de reunião, copa, setor administrativo, sanitários adaptados e elevadores. Projetado com foco na sustentabilidade, o edifício dispõe de iluminação e ventilação naturais, lâmpadas de LED, sistema de ar-condicionado e painéis solares fotovoltaicos, assegurando eficiência energética, conforto e respeito ao meio ambiente.

