Hortolândia avança para implantar UBS Animal

Unidade de atendimento e bem-estar animal está no plano de governo do prefeito

Hortolândia busca recursos para implantar na cidade uma UBS (Unidade Básica de Saúde) Animal. Na manhã desta terça-feira (03/03), o prefeito José Nazareno Zezé Gomes recebeu em seu gabinete representantes do deputado federal Bruno Lima, como o assessor Augusto Abdelnur. A secretária de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos, Eliane Nascimento, participou da reunião.

A cidade já conta com uma uma unidade de atendimento, proteção e guarda de animais, na sede do DPBEA (Departamento de Proteção e Bem-estar Animal), no bairro Chácaras 2.000, e o plano do atual governo prevê a implantação de um centro de saúde animal.

“A causa animal integra nosso plano de governo e vamos entregar esse espaço para que possamos cuidar dos nossos pets. Estamos trabalhando, com o apoio do deputado federal Delegado Bruno Lima, a implantação de uma UBS Animal em Hortolândia”, afirmou Zezé Gomes, durante o encontro.

“É bom ver a proteção animal da nossa cidade sendo considerada”, afirmou Eliane. Segundo ela, a proposta de parceria, surgida durante a reunião, ainda será formalizada junto ao parlamentar, mas prevê que os recursos a serem encaminhados, via emenda parlamentar, sejam usados para a implantação do espaço e o funcionamento da UBS, uma vez que a Prefeitura já dispõe dos equipamentos. Detalhes de localização e funcionamento serão definidos posteriormente.

