Brochi discute segurança e mobilidade com comandante da Polícia Rodoviária

Vereador de Americana esteve com Capitão Monteiro, da 3ª Companhia da Polícia Rodoviária de Campinas, conversando sobre projetos

O vereador Thiago Brochi (PL) se reuniu na quarta-feira (05) com o comandante da 3ª Companhia da Polícia Rodoviária de Campinas, Capitão Monteiro, para discutir projetos de segurança e mobilidade.

Durante a reunião, o parlamentar conheceu a estrutura da corporação e o trabalho desenvolvido nas rodovias da região. Foram debatidas ações desenvolvidas pela Polícia Rodoviária, como o projeto “Amigos do Trecho” – iniciativa que tem como objetivo retirar pessoas que caminham ou permanecem no acostamento das rodovias, situação que representa grande risco de acidentes.

Durante o encontro, Brochi discutiu a possibilidade de ampliar e fortalecer o projeto, buscando uma maior integração com a secretaria municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, para garantir ainda mais suporte às pessoas acolhidas pela equipe da Polícia Rodoviária. O vereador também debateu estratégias para melhorar a mobilidade no entorno de eventos particulares, com o objetivo de reduzir congestionamentos, evitar acidentes e garantir maior organização no fluxo de veículos.

“Foi uma reunião muito importante para conhecer ainda mais o trabalho desenvolvido pela Polícia Rodoviária e discutir ações que podem melhorar a segurança nas rodovias e a mobilidade durante grandes eventos na nossa cidade”, comentou Brochi.

