Prefeitura de Americana publicou, no Diário Oficial desta quinta-feira (5), o edital de licitação para a contratação de novos cuidadores voltados ao atendimento de estudantes com necessidades específicas matriculados na rede municipal de ensino.

Com a medida, a Secretaria de Educação pretende ampliar o quadro de profissionais dos atuais 160 para 200, um aumento de 25%. O pregão estará disponível para consulta no site oficial do município, em www.americana.sp.gov.br, a partir desta sexta-feira (6).

Atualmente, estudantes que necessitam de acompanhamento especializado recebem suporte de cuidadores conforme normas técnicas estabelecidas, com atenção a rotinas como higiene, alimentação e locomoção, adaptadas a cada caso.

A nova contratação, quando concluída, vai beneficiar diretamente estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.

O prefeito Chico Sardelli destacou que a ampliação do quadro de cuidadores reforça o compromisso da gestão municipal com a inclusão e o atendimento adequado aos estudantes.

“Estamos ampliando esse serviço para garantir que os alunos que precisam de acompanhamento tenham o suporte necessário no dia a dia escolar. Investir em inclusão é assegurar que todos tenham condições de aprender e se desenvolver com dignidade dentro da rede municipal, além de levar tranquilidade aos pais e responsáveis”, afirmou.

“Em consonância com o esforço da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi para ofertar educação de qualidade para todos, temos gradualmente ampliado a presença de cuidadores nas escolas da rede, para o atendimento às demandas específicas apresentadas pelos estudantes. Esta é mais uma ação da gestão em busca de uma escola inclusiva e acessível a todos”, reforçou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

O edital estará à disposição dos interessados na Unidade de Suprimentos, na Avenida Brasil, nº 85, 1º andar, das 9h às 16h, nos sites www.americana.sp.gov.br e www.novobbmnet.com.br e no PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) a partir desta sexta-feira.

