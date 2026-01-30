Último sábado de janeiro tem nova edição do Adote um Pet no Tivoli

O Tivoli Shopping promove neste sábado, último dia de janeiro, mais uma edição do Adote um Pet, projeto que já faz parte da rotina do centro de compras e reforça o compromisso do empreendimento com a adoção responsável e o bem-estar animal.

Nesta edição, estarão disponíveis para adoção dois cães e quatro gatinhos, todos à espera de um novo lar e de uma família disposta a oferecer cuidado, carinho e responsabilidade.

O Adote um Pet é realizado em parceria com a ONG SOS Animais e o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) e acontece há cinco anos no Tivoli Shopping, período em que dezenas de animais já tiveram suas histórias transformadas por meio da iniciativa.

“O Adote um Pet é uma ação que promove conscientização, responsabilidade e empatia. Ficamos muito felizes em ver quantas histórias positivas já nasceram a partir desse projeto ao longo dos anos”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Além de incentivar a adoção, a ação também tem como objetivo orientar o público sobre os cuidados necessários com os animais, reforçando a importância do compromisso com a saúde e o bem-estar dos pets.

Para adotar um pet, é preciso ser maior de 18 anos, apresentar documentos e passar por uma breve entrevista, garantindo um processo responsável e seguro para os animais.

Parceira da iniciativa, a Cobasi do Tivoli Shopping oferece suporte aos adotantes, com dicas, orientações e produtos que ajudam no início da jornada com o novo pet. Além disso, quem adota um pet durante a ação ganha um brinde e descontos especiais para aquisição do enxoval do bichinho.

Serviço:

🐶🐱 Adote um Pet no Tivoli Shopping

📅 Sábado, 31 de janeiro de 2026

🕒 16h às 18h

📍 Em frente a Cobasi | Tivoli Shopping

