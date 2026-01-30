BBB: Por que seu cérebro pode facilitar o consumo de realitys? Entenda

O sucesso contínuo de realities como o Big Brother Brasil vai além do entretenimento puro. Do ponto de vista neurológico, esse tipo de programa ativa mecanismos profundos do cérebro humano, tornando o consumo quase automático para milhões de espectadores.



Conflitos, alianças, rejeições e recompensas são apresentados de forma concentrada, criando uma experiência emocional intensa e de fácil assimilação.



Um dos principais fatores é a identificação. O público se reconhece em situações comuns, como convivência forçada, disputas de poder, rejeição social e busca por aceitação. Esse espelhamento ativa áreas cerebrais ligadas à empatia e ao pertencimento, fazendo com que o espectador não apenas assista, mas participe emocionalmente da narrativa.



Dopamina, emoção e recompensa

De acordo com o Fabiano de Abreu Agrela, Pós PhD em neurociências e membro do CPAH – Centro de Pesquisa e Análises Heráclito, o BBB funciona como um verdadeiro laboratório de estímulos cerebrais.



“A identificação com situações cotidianas, junto com a dopamina das emoções e a sensação de poder, de controle, criam um coquetel de estímulos para o cérebro. Cada ‘paredão’, prova ou conflito gera expectativa, recompensa emocional e liberação de dopamina, o que reforça o hábito de acompanhar o programa”, explica.



“A imprevisibilidade é outro elemento-chave. O cérebro humano responde fortemente a recompensas variáveis, aquelas que não são totalmente previsíveis. No BBB, o espectador nunca sabe exatamente quem será eliminado ou como uma dinâmica vai se desenrolar, o que mantém altos níveis de atenção e engajamento”, explica.



A ilusão do controle

Votar, opinar nas redes sociais e “cancelar” ou defender participantes ativa a sensação de agência, ou seja, a ideia de que o espectador influencia o rumo do jogo. Mesmo sendo uma participação indireta, o cérebro interpreta esse envolvimento como poder de decisão, reforçando o vínculo com o programa.



“Essa sensação de controle simbólico estimula áreas cerebrais ligadas à motivação e ao prazer e libera neurotransmissores também ligados a essas sensações, como a dopamina. O público sente que faz parte da história, não apenas que a observa”, pontua Dr. Fabiano de Abreu.



O consumo de realities, portanto, não acontece apenas por acaso. Ele é sustentado em grande parte por gatilhos neurológicos bem conhecidos, que envolvem emoção, recompensa, identificação e pertencimento social. Entender esses mecanismos ajuda a explicar por que, ano após ano, o Big Brother Brasil segue ocupando um espaço central nas conversas, nas redes sociais e na rotina de milhões de brasileiros.

