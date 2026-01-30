Iniciadas obras da Policlínica em Sumaré: investimento de quase R$ 15 milhões

A Prefeitura de Sumaré deu início às obras de construção da Policlínica, um importante equipamento de saúde que irá ampliar e qualificar o atendimento especializado oferecido à população. A obra será executada na Estrada Mineko Ito, conhecida como Estrada do Barreiro, e representa um marco para a rede pública de saúde do município.

O projeto é resultado do trabalho técnico da equipe da Prefeitura, que realizou o cadastramento e cumpriu todas as exigências do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), por meio da Secretaria Municipal de Saúde. No Estado de São Paulo, apenas cinco Policlínicas foram contempladas pelo programa, e Sumaré está entre os municípios selecionados.

O investimento previsto é de R$ 14.990.434,30, com recursos do Governo Federal. A nova unidade contará com aproximadamente 3.000 metros quadrados de área construída e terá uma estrutura moderna, composta por consultórios médicos, salas de vacinação, farmácia, áreas administrativas e espaços de acolhimento à população.

Para o prefeito Henrique do Paraíso, a Policlínica representa um avanço significativo na área da saúde. “Essa obra é fruto de muito trabalho técnico e de articulação junto ao governo federal. A Policlínica vai fortalecer o atendimento especializado em Sumaré e garantir mais dignidade, agilidade e qualidade no cuidado com a nossa população”, destacou.

O vice-prefeito Andre da Farmácia também ressaltou a prioridade da atual gestão com a saúde pública. “Desde o início da administração, a saúde sempre foi uma das nossas maiores preocupações. A Policlínica vem para ampliar o acesso da população a exames e especialidades, reduzindo filas e trazendo mais resolutividade ao sistema”, afirmou.

A Policlínica de Sumaré oferecerá atendimento em diversas especialidades médicas, como angiologia, cirurgia geral, urologia, neurologia, mastologia e gastroenterologia. Além disso, a unidade contará com a realização de exames importantes, entre eles endoscopia, tomografia, eletrocardiograma e mamografia. O serviço terá papel estratégico no diagnóstico precoce, no acompanhamento de doenças crônicas, na redução de encaminhamentos hospitalares e no aumento da eficiência do sistema público de saúde.

A obra integra um conjunto mais amplo de investimentos em saúde viabilizados para o município, que inclui a construção de novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Centros de Atenção Psicossocial (CAPSs) e melhorias na rede já existente. As ações têm como foco o atendimento humanizado, a ampliação da capacidade do sistema e o fortalecimento da saúde pública em Sumaré.

