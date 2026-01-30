Motociclista encontrou uma cachorrinha com suspeita de ter filhotes em área de risco de atropelamento e pede ajuda. Ela está molhada de chuva e deve ter se escondido da chuva e ter os filhotes no mato.

Abaixo a mensagem enviada por ele

Ajuda a cachorrinha

Pessoal tem uma cadelinha aqui na estrada que vai p Cíllos em SBO, tem muito movimento aqui, estou de moto está chovendo e p piorar ela está com as tetinhas com leite alguém pode me ajudar não posso levar ela moro em apartamento tenho gatas e tbm não sei se tem filhotinhos por aqui, por favor preciso de ajuda.