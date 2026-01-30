Acidente no entroncamento Anhanguera SP 304 em Americana. Altura do km 120 na saída interior. Uma pessoa estava caída ao chão e o resgate já estava no local no momento da gravação.

Registro feito por volta das 7h30 desta sexta, dia 30 de janeiro

Vídeo- acidente entre 2 vias

Chico acompanha recapeamento da Rua Valentim Feltrin, no Boa Vista

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, acompanhou o início das obras de recapeamento asfáltico da Rua Valentim Feltrin, no Parque Residencial Boa Vista, nesta quinta-feira (29). A via terá o asfalto renovado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), no trecho entre a Avenida Geraldo Gobbo e o condomínio Villa Unitá Residencial. O chefe do Executivo esteve no local acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi, do secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, e do vereador Levi Rossi.

As intervenções incluem a fresagem do pavimento existente, aplicação da nova camada asfáltica e sinalização viária de solo. O objetivo é proporcionar mais segurança e conforto aos motoristas e pedestres que transitam diariamente pela via. Os trabalhos devem ser concluídos ainda esta semana.

“Esse recapeamento é uma melhoria que impacta diretamente a vida de quem mora e circula por essa região. Rua em boas condições traz mais segurança, conforto e valorização do bairro. Nosso compromisso é cuidar da cidade, investir onde a população mais precisa e garantir que as melhorias cheguem aos bairros de forma contínua”, destacou o prefeito Chico.

“O recapeamento viário promove a requalificação funcional da via, proporcionando melhores condições de trafegabilidade e segurança para motoristas e pedestres. A intervenção corrige desgastes do pavimento, contribui para a fluidez do trânsito e assegura maior durabilidade da estrutura viária, refletindo positivamente na mobilidade urbana e na qualidade de vida da população”, acrescentou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A obra faz parte de um investimento de R$ 600 mil com recursos provenientes de emenda parlamentar intermediada pelo vereador Levi Rossi junto ao deputado estadual Oseias de Madureira. O pacote contemplou também o recapeamento asfáltico das ruas Antônio Gaiola e Antônio Cia, no mesmo bairro.