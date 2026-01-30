Americana divulga a grade artística 2026!

Entre 3 e 14 de junho, o Parque de Eventos CCA, em Americana (SP), será palco de um dos maiores espetáculos musicais do Brasil. Reunindo tradição, emoção e sucessos que marcaram gerações, a Festa do Peão de Americana chega à sua 38ª edição com uma programação artística grandiosa, consolidando sua relevância no cenário nacional.

Reconhecida como uma das festas mais tradicionais do país e o segundo maior festival sertanejo do Brasil, o evento apresenta, nesta edição, uma grade de alto nível com 16 artistas no palco principal, contemplando diferentes gerações, estilos e vertentes da música brasileira.

“É uma alegria imensa chegar à 38ª edição da Festa do Peão de Americana com uma programação tão grandiosa e especial. Preparamos cada detalhe com muito carinho para entregar ao público uma grade artística maravilhosa, à altura da história e da importância do nosso evento. Mais do que grandes shows, a Festa do Peão de Americana é um espaço seguro, organizado e pensado para as famílias, onde tradição, diversão e emoção caminham juntas. Estamos prontos para receber o público e viver mais uma edição inesquecível“, destaca Beto Lahr, presidente da Festa do Peão de Americana.

Ícones da música sertaneja – 03 de junho (quarta-feira | véspera de Corpus Christi)

A abertura da festa promete uma noite histórica com Chitãozinho & Xororó, uma das duplas mais respeitadas da música sertaneja. Com uma trajetória sólida, inúmeros clássicos e relevância incontestável, os artistas representam a essência do gênero.

Na mesma noite, o público confere o projeto Zezé Di Camargo Rústico, uma das apresentações mais emblemáticas da carreira do cantor, reunindo grandes sucessos em um formato intimista e autêntico. Completando a programação, Panda, destaque da nova geração, sobe ao palco com hits que somam milhões de reproduções nas plataformas digitais, acumulando mais de 13 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Romantismo, grandes hits e potência feminina – 05 de junho (sexta-feira)

A sexta-feira será marcada por fortes emoções com Zé Neto & Cristiano, uma das duplas mais populares do país, donos de sucessos como “Notificação Preferida”, “Barulho de Foguete” e “Eu Ligo Pra Você”, que figuram entre os mais tocados do Brasil.

Na mesma noite, Simone Mendes, em uma das fases mais consagradas de sua carreira solo, apresenta um show potente, repleto de carisma e canções que se tornaram verdadeiros hinos do sertanejo contemporâneo.

Talento, legado e espetáculo – 06 de junho (sábado)

O sábado reúne diferentes gerações e estilos. Sami Rico, “o filho da lenda”, representa a nova safra do sertanejo, carregando no DNA o talento herdado de José Rico.

Na sequência, João Bosco & Vinícius, precursores do sertanejo universitário, apresentam a nova turnê baseada no projeto “Deixa o Barulho”, sem deixar de lado os clássicos que marcaram sua trajetória.

Encerrando a noite, Gusttavo Lima, o “Embaixador”, sobe ao palco com um espetáculo grandioso. Um dos maiores fenômenos da música brasileira, o artista promete um show repleto de hits, produção de alto nível e conexão intensa com o público.

50 anos de sucesso – 07 de junho (domingo | Domingo da Família São Vicente)

O primeiro Domingo da Família São Vicente será marcado por emoção e nostalgia com Matogrosso & Mathias, que apresentam a turnê comemorativa 50 anos de carreira. Após cinco décadas de história, a dupla segue atravessando gerações com clássicos como “Tentei Te Esquecer”, “Na Hora do Adeus”, “Boate Azul” e “Pedaço de Minha Vida”.

A programação também conta com o grupo Menos é Mais, fenômeno do pagode nacional, conhecido por releituras de sucesso e canções que conquistaram públicos de todas as idades.

Sucessos e romantismo – 12 de junho (sexta-feira | Dia dos Namorados)

No Dia dos Namorados, a trilha sonora será assinada por Henrique & Juliano, uma das duplas mais ouvidas do Brasil, com um repertório repleto de músicas que falam diretamente ao coração.

Dividindo o palco, Gustavo Mioto apresenta sua versatilidade artística, letras românticas e sucessos que figuram constantemente entre os mais tocados do país.

Noite de grandes estrelas – 13 de junho (sábado)

O sábado será marcado por um encontro de gigantes. Luan Santana, ícone do sertanejo pop e dono de uma das carreiras mais sólidas da música nacional, promete um espetáculo repleto de sucessos.

Na sequência, Bruno & Marrone, referência absoluta em talento, romantismo e tradição, emocionam o público com canções que marcaram época. A noite ainda contará com Natanzinho Lima, fenômeno do forró moderno, que vem conquistando o Brasil com sua identidade única e energia contagiante.

A boiadeira está chegando – 14 de junho (domingo | Domingo da Família São Vicente)

Encerrando a 38ª edição da Festa do Peão de Americana, Ana Castela, um dos maiores nomes da nova geração da música brasileira, sobe ao palco com hits que dominam as paradas. Misturando sertanejo, agro e pop, a artista promete um show vibrante, fechando a festa com emoção e expectativa de recorde de público.

Com uma programação que alia tradição, inovação e os maiores sucessos da música nacional, a 38ª Festa do Peão de Americana reafirma sua posição como um dos eventos mais importantes do calendário brasileiro, oferecendo ao público experiências inesquecíveis dentro e fora da arena.

Os ingressos serão comercializados em breve.

Venha para Americana e faça parte dessa festa!