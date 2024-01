Saiba como se candidatar para ser mesário voluntário nas Eleições 2024

As mesárias e os mesários são parte essencial do processo das eleições

e contribuem de maneira decisiva para o fortalecimento da democracia. Nos dias da eleição, eles recebem o eleitorado, colhem e conferem as assinaturas no caderno de votação, liberam a urna eletrônica para que as pessoas possam exercer o direito ao voto e são responsáveis por assegurar a tranquilidade da seção eleitoral, do início ao fim da votação.

Como fazer

Se você deseja contribuir com a democracia brasileira como voluntária ou voluntário nas eleições, saiba que o processo é simples e fácil. A Justiça Eleitoral mantém uma página especial dedicada aos mesários. No Canal do Mesário, é possível conferir um passo a passo sobre como se inscrever para ser mesária ou mesário, além de tirar todas as dúvidas sobre as funções a serem desempenhadas no dia da eleição.

Quem pode

Toda eleitora ou eleitor com mais de 18 anos pode se candidatar, desde que esteja em situação regular perante a Justiça Eleitoral. Essa consulta pode ser feita no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Após se inscrever para atuar como mesária ou mesário, a pessoa passa a fazer parte de uma lista. Assim, quando houver necessidade, quem se candidatou será convocada ou convocado pela respectiva zona eleitoral.

Corrente do bem

Nas últimas eleições, em 2022, os números impressionaram: quase 1,9 milhão de mesárias e mesários atuaram em todo o país. Desse total, 893 mil foram voluntárias e voluntários, o que correspondeu a 47% dos convocados. Um deles é o professor aposentado Ivo Benedet, 64, que atua há mais de 40 anos nas eleições, em Jacinto Machado (SC). Para ele, colaborar com a Justiça Eleitoral no dia das eleições é um serviço prestado à democracia e ao país, além de ser “um dia especial em que encontramos muitos amigos”.

Quem também coleciona muitas histórias para contar nas eleições como mesária é a paraibana Damiana Alves de Sousa, 41. Professora de educação infantil, ela tirou o título de eleitor aos 16 anos e, já na primeira eleição, quando tinha 18 anos, foi convocada para atuar como mesária e presidente de seção. “É muito gratificante ajudar o processo eleitoral a acontecer. Vale muito a pena! Além de ser reconhecido como cidadão, você é bem visto na sua comunidade como uma pessoa que está ali para ajudar”, declara.

Treinamento

Nas Eleições 2022, o treinamento dos mesários ocorreu por meio de aplicativo e plataforma educacional. Eles também tiveram acesso a manual e vídeos, ao Canal do Mesário e a outros materiais avulsos.

Vantagens

Além da contribuição para o fortalecimento da democracia no país, quem conclui o treinamento da Justiça Eleitoral tem direito a dois dias de folga no serviço, independentemente da duração do treinamento e da modalidade – se presencial ou virtual. Essa folga de dois dias, sem a perda do salário, também é garantida toda vez que a mesária ou o mesário presta um dia de trabalho à Justiça Eleitoral.

No dia da eleição, os voluntários também recebem auxílio-alimentação, no valor de R$ 60. Em alguns estados, os dias trabalhados contam como horas complementares em cursos universitários. Em caso de concurso público, se houver a previsão em edital, a participação como mesária ou mesário pode valer como vantagem para desempate entre candidatos na disputa por vaga.