SAIDINHAS, por M Crivelari

¨O menino da vó tem que ficar longe da vovó¨

Nunca foi tão moderno os escritos do famoso jurista Cesare Bonisegna, o Barão de Beccaria, (1738-1794) autor do celebre ¨Dos Delitos e das Penas ¨que dizia:

– ¨A pena não deve ser longa, para não cair no descrédito, ela deve ser curta e cumprida a rigor no cárcere ¨

Dito isso, me reporto às atuais e indigestas ¨saidinhas ¨de presos condenados , em datas estipuladas pelo calendário anual de benesses dessa regalia ao encarcerado.

Certo é que a nossa civilização vive em tempos de direitos humanos, que devem ser respeitados, mas não tão exacerbados e latentes ao ponto de justamente nos períodos em que nós pobres mortais temos dias de festa, folguedos ou feriados prolongados , sejam colocados no nosso meio toda espécie de delituosos condenados.

Cada vez mais se flexibiliza essa ação e a culpa recai na justiça e na polícia e nunca imputada a plêiade de legisladores congressistas, deputados e senadores, que usam esses artifícios legais, sem pensar sequer na população que o elegeu.



Senão vejamos: a polícia trava dura batalha, colocando todo seu aparato para prender e depois recapturar esses marginais, as vezes com o sacrifício da própria vida. A Justiça segue os ditames da lei escrita, como rege nosso ordenamento jurídico, começando por algo esdrúxulo que é a famigerada audiência de custódia, onde o delituoso é tratado com cortesia e onde reputa seu infortúnio à polícia, , a vida social, e ao seu abandono pela sociedade e quando a sentença é aplicada dentro das leis vigentes, abrem sorrisos largos, sabendo que a pena longa será regada de benefícios ardilosos que darão liberdades temporárias e cumprimento reduzido.

Quem sofre é a sociedade, o cidadão comum, pois grande parte desse contingente criminoso já sai com encomendas para o crime, até por imposição dos chefes de facções. Dai roubam, matam, estupram e cometem todo tipo de delito, sem se importar com o cumprimento da pena.

Chegou a hora de nós, enquanto sociedade organizada colocar contra a parede e pressionar os deputados federais a começar pelos que elegemos, para acabar de vez com essa insana regalia que nos traz transtornos e sofrimentos.

Os vídeos atuais das redes sociais tem exibido uma musiquinha contagiante nas prisões de marginais que diz: ¨O menino da vó vai deixar a vovó¨, então vamos fazer valer, mudando as leis nefastas.

Cana curta e eficiente neles. Que deixem a vovó. Quem deve curtir e ficar com a vovó, somos nós e não eles.

MAJOR CRIVELARI

VETERANO DA POLICIA MILITAR

EX VEREADOR

