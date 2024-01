O prefeito Chico Sardelli vistoriou as obras da Maternidade

do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi nesta segunda-feira (15). A ala passa por reforma e ampliação para aprimorar o atendimento às gestantes, familiares e recém-nascidos, além de oferecer melhores condições para as equipes que atuam neste espaço. Com investimento de R$ 2,8 milhões, trata-se da primeira reforma da Maternidade desde a inauguração do HM, em 1982.

Já foram iniciados serviços como a instalação da infraestrutura da rede de ar-condicionado e de elétrica, o fechamento das paredes e pisos e a preparação dos banheiros para o assentamento de pisos e azulejos. Também foram feitas demolições necessárias para a adequação do espaço ao novo projeto, bem como o recolhimento do entulho.

“Viabilizar essa reforma completa nos encheu de alegria quando anunciamos e o sentimento se renova quando a gente vê de perto as obras em andamento. Estamos falando de um investimento fundamental para as próximas gerações de americanenses que chegarão ao mundo na Maternidade do HM. Vamos acompanhar de perto os próximos passos, já ansiosos pela entrega desse espaço tão importante”, disse o prefeito Chico Sardelli.

Chico esteve acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi, do secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, do presidente da Câmara de Americana, Thiago Brochi, e dos vereadores Fernando da Farmácia, Lucas Leoncine, Pastor Miguel Pires, Thiago Martins, Leco Soares e Marcos Caetano.

“Esse é um momento simbólico para um grande passo que está sendo dado na Saúde de Americana. Um projeto tão sonhado está saindo do papel e reforça o nosso compromisso de fazer a cidade avançar a cada dia, especialmente em uma área sensível como essa”, diz o vice-prefeito Odir Demarchi.

Depois de reformada, a Maternidade do HM contará com 22 leitos (7 apartamentos), 2 leitos PPP (pré-parto, parto e puerpério), sanitários, postos de enfermagem, sala dos médicos, sala de espera, sala de exames e curativos, depósito de material de limpeza e outras dependências. A unidade também contará com novos espaços: dois consultórios para o atendimento de demandas obstétricas de urgência e uma sala de triagem neonatal.

A obra inclui a troca completa de esquadrias e vidros, serviços de serralheria, pintura total da área, substituição de toda a instalação elétrica, instalação de equipamentos de ar-condicionado em todos os quartos e setores, reconstrução da parte hidráulica e instalação de tubulação para a nova linha/rede de gases em todos os quartos.

“Estamos muito empolgados ao acompanhar o avanço da reforma da Maternidade do Hospital Municipal, vendo de perto as primeiras etapas sendo vencidas. A população de Americana vai ganhar um espaço completamente renovado, adequado e acolhedor, como pregamos no dia a dia das nossas unidades”, diz o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O investimento para as intervenções conta com R$ 1 milhão de emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Alex de Madureira, intermediada pelo presidente da Câmara, Thiago Brochi, R$ 300 mil de emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Carlos Zarattini, intermediada pela vereadora Professora Juliana, e R$ 1,5 milhão da Secretaria de Saúde, já previstos no contrato inicial com a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC), organização social que administra o hospital via gestão compartilhada com a Prefeitura de Americana.

Por conta da reforma, toda a estrutura da Maternidade foi temporariamente transferida para a Ala 3 do HM. Por sua vez, os leitos e pacientes da Ala 3 foram deslocados para o setor pós-cirúrgico da Ala 1. Para isolar a área e garantir a segurança de pacientes e funcionários, duas portas em MDF foram instaladas na frente da Maternidade. O acesso ao local está restrito a operários e técnicos envolvidos com os serviços.

