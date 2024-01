A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, se tornou membro da Coalizão Florestal Sustentável Internacional (em inglês, International Sustainable Forestry Coalition – ISFC). Lançada há quatro meses, por um grupo de empresas líderes do setor de florestas sustentáveis de todo mundo, a Coalizão tem como objetivo contribuir de forma positiva com os diálogos globais focados na transição de uma economia baseada em combustíveis fósseis para uma bioeconomia circular.

“Com a inclusão da Suzano na ISFC, o grupo representa mais de 12,6 milhões de hectares (31 milhões de acres) de florestas destinadas à conservação e produção em 30 países em todos os seis continentes que cultivam florestas. As empresas-membros da ISFC possuem operações em geografias que abrangem desde as florestas boreais do Norte até os trópicos do sudeste da África e da Ásia e as florestas plantadas da América do Sul, Austrália e Nova Zelândia”, explica David Brand, presidente da ISFC. “O que os membros têm em comum é que todos eles reconhecem a crescente importância do setor florestal em apoiar as transições para uma bioeconomia circular e para sistemas de uso sustentável da terra que ajudam a mitigar as mudanças climáticas e contribuem com a adaptação e a conservação da natureza”, complementa.

“É um enorme prazer fazer parte da Coalizão Florestal Sustentável Internacional (ISFC) porque reconhecemos a importância da união com outras empresas, grupos e o nosso próprio setor para sermos protagonistas na transição para a bioeconomia, trazendo soluções sustentáveis para toda a sociedade. Entendemos que somos parte da solução para os desafios climáticos e de biodiversidade, uma temática essencial para a estratégia da companhia, e estamos constantemente vendo oportunidades para desempenhar um papel de liderança”, afirma Walter Schalka, presidente da Suzano.

A Suzano possui um conjunto de 15 metas de longo prazo na frente ESG, também chamadas de “Compromissos para Renovar a Vida”, que mostram a atuação e o desempenho da companhia para os desafios climáticos, ambientais e sociais. A evolução das metas da companhia pode ser acessada na Central de Sustentabilidade: https://centraldesustentabilidade.suzano.com.br/

