A Caixa Econômica Federal, em parceria com a Globo Leilões, anuncia um leilão imperdível de 285 imóveis em todo o país, marcado para o dia 02 de fevereiro, a partir das 10h. Com descontos que podem chegar até 55%, a iniciativa proporciona oportunidades únicas para quem busca adquirir casas, apartamentos, terrenos, estabelecimentos comerciais e muito mais, tudo acessível pelo site oficial do leilão: https://www.globoleiloes.com.br/.

Neste leilão, a Caixa e a Globo Leilões possibilitam a aquisição dos imóveis por meio do FGTS e financiamento, entretanto, é fundamental verificar as condições específicas de pagamento de cada lote. Vale ressaltar que todos os imóveis estão livres de ônus, garantindo uma transação segura e livre de dívidas.

A diversidade de opções abrange 126 apartamentos, 147 casas, cinco terrenos, três pontos comerciais, dois galpões, uma gleba e um imóvel rural, proporcionando aos interessados uma variedade de escolhas em diferentes regiões do Brasil.

Na região norte, os imóveis estão distribuídos pelos estados de Amazonas (1), Roraima (01) e Pará (06). No nordeste, há oportunidades no Maranhão (06), Piauí (07), Ceará (08), Rio Grande do Norte (16), Pernambuco (14), Paraíba (05), Sergipe (05), Alagoas (04) e Bahia (08). No centro-oeste, destacam-se Mato Grosso (01), Mato Grosso do Sul (01) e Goiás (42). Já na região sudeste, os imóveis estão distribuídos em São Paulo (63), Rio de Janeiro (43), Espírito Santo (01) e Minas Gerais (16). No sul do país, encontram-se Paraná (04), Rio Grande do Sul (26) e Santa Catarina (04).

Dentre as oportunidades destacadas, um apartamento de 66m² em São Paulo com lance inicial de R$ 277,5 mil, um apartamento de 47,44m² em Campinas com lance mínimo de R$ 136,4 mil, e um centro comercial de 120m² no Rio de Janeiro com lance inicial de R$ 390 mil.

No Rio Grande do Norte, uma casa com 71,32m² tem lance inicial de R$ 84 mil, enquanto em Pernambuco, um apartamento de 150m² em Boa Vista está disponível com lance inicial de R$ 353.5 mil.

Destacando a praticidade e segurança, Cirlei Balbino, leiloeira da Globo Leilões, com mais de 20 anos de experiência no ramo, afirma: “As compras através do site proporcionam uma experiência única, garantindo praticidade e segurança para os participantes do leilão”.